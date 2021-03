Fakt som chcel aby sme sa mali lepšie. Hlavne moje deti, však si to zaslúžime, spolu s nimi. Precestoval som polovicu sveta a videl aj druhú. A naozaj máme na to aby sme si žili pekne. Lebo sme šikovní, premýšľajúci a hľadajúci.

Rád Zlatého Trubiroha,

Fakt som chcel aby sme sa mali lepšie. Hlavne moje deti, však si to zaslúžime, spolu s nimi. Precestoval som polovicu sveta a videl aj druhú. A naozaj máme na to aby sme si žili pekne. Lebo sme šikovní, premýšľajúci a hľadajúci.

Tak som volil Igora, lebo nápadite mával nulami v kniežatstve pred bránou. Syn volil kráľa pragmatizmu Richarda. Ale to čo už oni dvaja kážu, už nedokážem ani ukázať.

Kua všetci máme dosť asi už všetkého a do toho miesto toho aby sme sa zjednocovali a pomáhali si aby sme to zvládli, namiesto aby sme videli aspoň kde by mohlo byť to svetlo na konci tunela, sa musím sám od seba vyznamenať .

Vyznamenať Rádom Zlatého Trubiroha. Lebo to čo už sa tam vonku deje, sa nedá asi ani už liečiť.

Navštívil som všetkých pomyselných chiropraktikov, lebo z toľkého krútenia hlavou nad huncútstvami anti systematickosti a veľkorysej hluchoty voči našim občianskym preukazom, z toho čo sa tu u nás deje, som sa už viac nevedel viac už ani vytočiť.

A tak keďže oni nás nielenže ani nepočúvajú a ani netušia čo je to vnímať, rozhodol som sa pre radikálny krok. Povedal som si dosť a miesto toho aby som im otváral okná na poschodí smerom k námestiu, rozhodol som sa vyznamenať sa. Že som sa veľmi pomýlil, keď som im veril.

Sám seba týmto slávnostne, že to nie je hodné ani povšimnutia, vyznamenávam Rádom Zlatého Trubiroha, za to čo všetko tu musím v tejto krajine v tejto dobe plnej výziev, múdrych rozhodnutí a statusov, trpieť a aj za to že túto časť svojho života budem pred svojimi vnúčatami musieť taktne zamlčať, zažívať a už sa toľko nevytáčať, a radšej sa naplno venovať podpore výskumu psychického zdravia, hlavne v oblasti politickej kultúry a vedenia štátu a službe držiteľom občianskych preukazov.

Ospravedlňujem sa sám sebe, za to že som ich volil.